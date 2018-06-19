РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 июн. Начальник территориального отдела микрорайона Западный Домодедова Дмитрий Негорожин и председатель ветеранской ячейки «Текстильщик» Валентина Заикина поздравили жительницу микрорайона Клавдию Немченко с 90-летним юбилеем, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Поздравляем Клавдию Арсентьевну с 90-летием, желаем ей долгих лет жизни, хорошего настроения, мира, добра и здоровья ей и всей ее дружной семье. <…> Гости вручили юбилярше поздравительную телеграмму от имени президента РФ Владимира Путина, памятные подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и поздравительный адрес от главы Домодедова Александра Двойных», – говорится в сообщении.

Женщину с богатой трудовой биографией пришли поздравить не только представители власти, но и вся семья Клавдии Арсентьевны.

Клавдия Немченко родилась 17 июня 1928 года в селе Ленино Новодеревенского района Рязанской области. В возрасте 7 лет семья Клавдии Арентьевны переехала в Михневский район Подмосковья (ныне Серпуховской район – ред.), до 1942 года девочка училась в школе, потом ее семья переехала в Домодедово в поселок Константиновской шерстопрядильной фабрики. Там Клавдия Арсентьевна работала крутильщицей. С 1942 по 1945 годы она работала на лесозаготовках, на торфяных разработках. Помогала возить из Домодедова на фабрику шерсть.