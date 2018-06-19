РИАМО - 19 июн. Новая общественная парковка на 20 автомобилей появилась в районе Южное Медведково на севере столицы, раньше на этом месте располагались торговые павильоны, действующие незаконно, сообщается на сайте префектуры Северо-восточного административного округа Москвы.

«Были демонтированы восемь павильонов, в которых продавали авиабилеты, обувь, продукты питания и табачные изделия. Строения не были капитальными. Их снесли в прошлом году по решению суда», — сообщила заведующая сектором торговли и услуг управы района Южное Медведково Татьяна Пальчикова.

По ее словам, пустовать парковка не будет: рядом находятся крупный торговый центр и продовольственный магазин. Вокруг парковки благоустроили территорию и восстановили газон.