РИАМО - 19 июн. Для Подмосковья подготовлены четкий план развития и стратегия, нацеленная в будущее, в регионе за пять лет было решено множество проблем, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Воробьев подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона. Воробьев является кандидатом от партии «Единая Россия». Выборы пройдут 9 сентября в единый день голосования.

«Я серьезно отношусь к выборам, потому что это всегда борьба. И ЛДПР, и КПРФ, и «Справедливая Россия» выдвинут своих кандидатов — это, очевидно, будут люди известные в Московской области. Вместе с тем я в своих силах уверен. Мы многое сделали за эти пять лет, и, самое главное, у нас есть стратегия, нацеленная в будущее. Мы строим сильное, здоровое, чистое Подмосковье, у нас есть четкий план, как реализовать все это. Я к выборам готов», — сказал Воробьев в интервью газете «Коммерсант», опубликованном во вторник.

Он добавил, что за пять лет зарплата бюджетников увеличилась на 60–70%. За это же время 250 тысяч человек получили работу рядом с домом.

«Удалось привлечь инвестиции 500 крупных компаний. Например, очень скоро заработает завод Mercedes в Солнечногорском районе: первые автомобили ждем в начале 2019 года. Построены восемь центров материнства и детства с современным оборудованием и высококлассными специалистами. Мы выполнили поручение президента и полностью ликвидировали самую длинную в стране очередь в детские сады, открыли около 400 новых садиков и 100 школ», м— уточнил губернатор.

Он отметил, что в регионе есть и нерешенные вопросы: особый акцент — на исправлении ситуации со свалками, ликвидации второй смены в школах, обновлении системы здравоохранения.

«Мне нужна убедительная победа. Убедительная — это больше 50%. Победа в первом туре с хорошим результатом», — отметил Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье необходимо решать проблемы «на земле»: по стройкам, канализации, свалкам и больницам — по всем тем вопросам, которые волнуют человека.

По словам губернатора, барьеров для выдвижения на пост главы региона в Подмосковье нет.

«Муниципальный фильтр никогда не являлся препятствием для парламентских партий. Более того, «Единая Россия» во всех без исключения регионах помогала партиям его преодолевать: и КПРФ, если у нее слабое представительство, и ЛДПР, и тем более «Справедливой России». Так будет и в нашем случае. У нас есть элементы борьбы и есть элементы партнерства — это реалии цивилизованной политической жизни», — подчеркнул Воробьев.

Он уточнил, что для него, как и для любого политика, важна явка, потому что это уровень доверия и легитимности. В Подмосковье готовятся к стандартной для региональных выборов явке — 40 плюс.

Документы в Мособлизбирком для выдвижения на должность губернатора Подмосковья также уже подали политик Борис Надеждин от «Партии Роста», заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин, кандидат от Московского областного отделения партии «Альянс зеленых» Лилия Белова.