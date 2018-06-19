РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В парке Талалихина в Подольске 24 июня пройдет турнир по воркауту, посвященный основоположнику данного вида спорта - Ганнибалу Тайрону Лэнхэму, в рамках турнира сразятся около 30 спортсменов, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

«В преддверии Дня молодежи мы запускаем серию соревнований под названием «Legends of Workout», посвященных мэтрам нашего движения, тем людям, которые стояли у истоков и внесли неоценимый вклад в развитие воркаута. Первый турнир состоится 24 июня в парке Талалихина и будет проходить в двух дисциплинах: workoutbattle и basewars. Турнир будет посвящен основателю данного уличного спорта Ганнибалу Тайрону Лэнхэму, который называет себя «Hannibal for King»», – сказал организатор.

Он отметил, что в соревновании примут участие около 30 спортсменов. Турнир начнется в 15:00 на площадке для воркаута в парке. Посмотреть соревнования, а также поболеть за участников смогут все желающие бесплатно.