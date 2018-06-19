РИАМО – 19 июн. В России разрабатывают первую отечественную вакцину от холеры, основанную на рекомбинантных (искусственно созданных) белках, она понадобится туристам, военным и дипломатам для безопасного посещения стран с очагами инфекции, пишет во вторник газета «Известия».

«Вакцину от холеры разрабатывает Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов ФМБА России (ГосНИИ ОЧБ). В отличие от традиционных вакцин она будет создана без использования фрагментов живой бактерии. В ее состав входят рекомбинантные белки, вызывающие иммунный ответ организма», – говорится в материале.

В ГосНИИ ОЧБ с помощью генной инженерии искусственно создали «ключи» на основе части белка бактерии таким образом, чтобы иммунитет отреагировал и начал вырабатывать распознающие их иммуноглобулины без введения патогена.

Это важно, потому что любая, даже ослабленная субстанция (в составе вакцины с обезвреженной бактерией или ее фрагментами), имеет много разных белков и метаболитов, которые могут вызвать нежелательные побочные эффекты. Например, тяжелые формы аллергической реакции, артрит и т.п., особенно если у человека подавлен иммунитет. Таким образом, использование рекомбинантной вакцины позволяет получить эффективную защиту при гораздо большей безопасности.

Холерой может заболеть любой человек, но особенно опасна она для детей – выше вероятность летального исхода. У зараженных наблюдаются сильная рвота и понос, организм быстро теряет воду и человек умирает от последствий обезвоживания. Ученые рассчитывают, что новую вакцину можно будет применять всем, в том числе детям, людям с хроническими заболеваниями.

Россия пока не производит собственную вакцину от холеры. ВОЗ разрешены к использованию три зарубежные вакцины длительного действия (при двукратном введении). Есть и кратковременные «туристические» прививки. Недостаток всех этих препаратов в том, что они содержат частично обезвреженный, но по сути живой патоген и другие примеси, способные оказать негативное воздействие на детей и ослабленных взрослых.

Ежегодно в мире регистрируется от 1,3 миллиона до 4 миллионов случаев заболевания холерой, от 20 тысяч до 140 тысяч случаев заканчиваются летальным исходом. Эндемические очаги располагаются в Африке, Южной Америке, Индии и Юго-Восточной Азии.