РИАМО - 19 июн. Власти возьмут на себя достройку проблемных объектов компании Urban Group, поэтому обманутых дольщиков этой организации в Подмосковье не будет, проблемы у застройщика могли случиться из-за человеческого фактора, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что прошлой осенью в Подмосковье провели проверку состояния по семи крупным компаниям. По ряду объектов Urban Group были зафиксированы отставания от графиков. Компания получила предупреждение, но заверила, что это временные трудности. Однако ситуация оказалась сложнее.

«Обманутых дольщиков не будет, поскольку власти берут на себя завершение строительства жилья, которое продала Urban Group. Возможно, будет некоторое увеличение сроков сдачи объектов, но это неизбежно в сложившихся реалиях», — сказал Воробьев в интервью газете «Коммерсант», опубликованном во вторник.

Он добавил, что в Подмосковье строго контролируют ситуацию с дольщиками.

«За пять лет решили проблемы почти 20 тысяч соинвесторов, сдали около 120 объектов долгостроя, привлекли более 50 миллиардов рублей внебюджетных средств. Сейчас у нас остается 37 проблемных объектов, где есть 6,9 тысячи дольщиков. При том, что мы лидеры по стройке в стране и у нас 164 тысячи договоров долевого строительства ежегодно. Так что тема эта заметная, больная, но и преувеличивать ее не стоит», — отметил губернатор.

Он добавил, что власти Московской области сделают все, чтобы ситуация с Urban Group не отразилась на людях. На совещании у вице-премьера Виталия Мутко с участием руководства Фонда защиты прав дольщиков было принято решение достроить объекты Urban Group. Область, со своей стороны, готова финансировать этот процесс совместно с федеральной властью. Как уточняется в материале, речь идет о докапитализации фонда, где из бюджета Подмосковья выделяется 50% средств, необходимых для завершения строительства жилья, столько же выделит бюджет РФ.

«Знаете, есть Boeing и Airbus — надежные компании. И когда разбивается самолет, все недоумевают: как такое могло случиться. Но мы же понимаем, что при таких крушениях зачастую дело в пресловутом человеческом факторе. Так и тут: два пилота в кабине Urban Group не нашли общего языка. Мы получили то, что получили», — пояснил Воробьев, отвечая на вопрос о возможных причинах возникновения этой проблемы.

Губернатор подчеркнул, что информация о нарушениях девелоперами сроков передачи квартир дольщикам учитывается при выдаче градостроительной документации по новым проектам, анализируется финансовой состояние застройщиков жилья, но государство не может проконтролировать весь строительный процесс.

Ранее в Фонде защиты прав дольщиков сообщили, что права дольщиков Urban Group будут защищены посредством механизма банкротства. В связи с этим фонд 9 июня подал в Арбитражный суд Московской области исковые заявления о банкротстве пяти компаний-застройщиков группы. Механизм позволяет, в том числе, рассматривать возможность привлечения к достройке объектов нового застройщика.

В случае признания компаний-застройщиков ГК Urban Group банкротами, финансирование строительства будет возобновлено в течение двух-трех месяцев с использованием ресурсов фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

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