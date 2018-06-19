РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Завод «ЗиО-Подольск» станет учебной площадкой федерального уровня для представителей российских предприятий, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В публичном акционерном обществе (заводе – ред.) «ЗиО-Подольск», который входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш, на днях официально стартовали мероприятия по созданию ПСР-образца для обучения представителей российских предприятий. В мероприятии участвовали директор по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, его заместитель Николай Антонов, а также специалисты АО «Производственная система».

«Завод «ЗиО-Подольск» вошел в число ведущих предприятий атомной отрасли, где создаются эталонные потоки и участки производств и будут организованы учебные площадки. Таким образом, госкорпорация решает возложенную на нее задачу обучения представителей российских организаций применению инструментов производственной системы «Росатом» (ПСР) в рамках реализации федеральной программы повышения производительности труда и поддержки занятости», – говорится в сообщении.

В ходе визита гости побывали на производственной площадке, где оценили работу по тянуще-восполняющей системе, ознакомились с внедрением штрихкодирования, организацией рабочих мест по системе 5С и работой «супермаркета».

«Старт мероприятий по созданию ПСР-образца – важное событие для предприятия. К 1 сентября мы должны организовать образцовый поток изготовления продукции, который будет соответствовать всем стандартам бережливого производства. Между тем, за лето необходимо проделать большую серьезную работу по подготовке производства и заводских специалистов как методистов и методологов», – отметил гендиректор ПАО «ЗиО-Подольск» Анатолий Смирнов.

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (ПАО «ЗиО-Подольск») – крупнейший производитель высокотехнологичного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, а также судостроения. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.