РИАМО - 19 июн. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) столичного метро оказали помощь более 200 инвалидам-колясочникам во время проведения первых трех матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, которые прошли на стадионах Москвы, сообщил РИАМО во вторник первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«В первые три матча чемпионата в Москве – 14, 16 и 17 июня – сотрудники ЦОМП помогли 228 инвалидам-колясочникам, из них 155 человек – иностранцы», – сказал Латыпов.

Он добавил, что сотрудники центра помогали пассажирам в передвижении по метро и провожали их до стадиона.

Латыпов отметил, что маломобильные пассажиры оставляли заявки на сопровождение через официальный сайт Московского метрополитена и приложение «Метро Москвы», а некоторым помогали сотрудники ЦОМП и волонтеры, выявляя их на станциях.

«Наибольшее количество колясочников было перевезено во время матча сборной Аргентины и Исландии на стадионе «Спартак» – 135 человек», – добавил Латыпов.