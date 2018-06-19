РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. Два выпускника школ Балашихи сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В этом году (в 2018 году – ред.) уже два наших выпускника сдали ЕГЭ на 100 балов. Ученица балашихинского лицея Виктория Воинкова получила высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня, а 11-классник из гимназии №9 Артем Басилая набрал 100 баллов по истории», – сообщила начальник управления по образованию администрации Балашихи Александра Зубова.

Артем Басилая идет на золотую медаль, собирается поступать в Московский государственный университет имени Ломоносова или в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Виктория Воинкова планирует поступить в Московский физико-технический институт или в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

«Я сдавала единый государственный экзамен по математике профильного уровня. Он требует более глубоких знаний предмета, там более сложные, экономические задания. Сдала экзамен на 100 баллов», – сказала Воинкова.

В 2017 году выпускник балашихинского лицея Александр Вильман получил высший бал на ЕГЭ сразу по трем предметам: математике, русскому языку, информатике. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2017 года учитель, подготовивший выпускника, сдавшего единый государственный экзамен на 100 балов, получит премию 100 тысяч рублей.