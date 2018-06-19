РИАМО - 19 июн. Северный вестибюль станции столичной подземки «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии во вторник временно будет работать только на выход из-за матча чемпионата мира по футболу, при необходимости такие же ограничения коснутся южного вестибюля станции «Тушинская», сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Сегодня на стадионе «Спартак» сыграют сборные Польши и Сенегала. Перед матчем северный вестибюль станции «Спартак» и при необходимости южный вестибюль «Тушинской» будут работать только на выход», — говорится в сообщении.

Пятнадцатый матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Польши и Сенегала пройдет во вторник на столичном стадионе «Спартак», встреча начнется в 18:00.

В связи с проведением матча во вторник запрещено движение без пропуска по следующим улицам на северо-западе Москвы: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик.

Кроме того, в день игры действуют ограничения на стоянку и остановку транспортных средств на Волоколамском проезде, проезде Стратонавтов и улице Летной.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.