РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Жительница подмосковного Подольска попросила представителей администрации округа отремонтировать подъезд и провести капитальный ремонт в одном из домов на Быковской улице, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В культурно-досуговом центре «Молодежный» Подольска 18 июня состоялся ежеквартальный форум «Управдом». В мероприятии приняли участие директор МБУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Илья Скоморохов, представители Госжилинспекции Московской области, ООО «МосОблЕИРЦ», совета депутатов округа и многие другие. В ходе мероприятия жительница округа попросила представителей администрации отремонтировать подъезд и провести работы по капитальному ремонту в доме №7 по улице Быковская.

«Данный адрес был включен в план на текущий год по капитальному ремонту инженерных коммуникаций – ГВС (горячего водоснабжения – ред.) и центрального отопления. Помимо этого, представители управляющей компании выйдут на место для того, чтобы осмотреть подъезд. Данный вопрос мы взяли на контроль», – сказал Скоморохов.

Также жители пожаловались на ямы на улице Художественный проезд у дома №12; на отсутствие асфальта на мусороуборочной площадке у дома №15 по улице Почтовая; на плохое отопление одного из домов на Красногвардейском бульваре.

В ходе мероприятия депутат совета депутатов округа Андрей Жердев отметил, что в рамках развития территории округа, в планах администрации и реконструкция платформы «Силикатная».