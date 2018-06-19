РИАМО - 19 июн. Арбитражный суд запретил собственникам земельного участка под строительство ЖК «Легенда» в новой Москве расторгать договор аренды с застройщиком объекта, что позволит сохранить права дольщиков, вложившихся в возведение жилого комплекса, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Земельный участок по адресу: Троицк, 42 километр, Калужское шоссе, под строительство объекта с декабря 2012 года находится у ООО «ИнвестСтройГрупп» в аренде. При этом собственниками участка в настоящее время являются 14 юридических лиц, которые ранее подали в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление о расторжении договора аренды с ООО «ИнвестСтройГрупп», которого признали банкротом.

«Вместе с тем отсутствие у ООО «ИнвестСтройГрупп» прав аренды на земельный участок не позволило бы реализовать мероприятия по передаче ЖК «Легенда» новому застройщику для завершения строительства. В этой связи Москомстройинвест направил в Арбитражный суд города Москвы ходатайство о запрете на расторжение договора аренды земельного участка», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По итогам судебного заседания ходатайство комитета удовлетворено. Суд запретил собственникам земельных участков расторгать договор аренды с ООО «ИнвестСтройГрупп». Таким образом, ЖК «Легенда» может быть передан новому инвестору для завершения строительства.

ЖК «Легенда» включает в себя семь жилых корпусов (три очереди строительства), детский сад и гараж. По объекту заключено 779 договоров долевого участия, обязательства по которым застройщиком не исполнены.

В октябре 2017 года Арбитражный суд Москвы принял решение о приостановке деятельности застройщика ЖК «Легенда» по привлечению денежных средств граждан на шесть месяцев. В отношении неустановленных лиц ООО «ИнвестСтройГрупп» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».