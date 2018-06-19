РИАМО - 19 июн. Тонущего мужчину вытащили из воды в районе поисково-спасательной станции «Крымский мост» в Москве, он находился в состоянии алкогольного опьянения, пострадавшего осмотрели врачи, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 7:55 спасатели станции «Крымский мост» получили информацию, что в районе Болотной площади в водоотводной канал упал мужчина. В 8:00 мужчина был поднят с поверхности воды в 5 метрах от берега в состоянии алкогольного опьянения», – сказал собеседник агентства.

Москвича 1995 года рождения осмотрели прибывшие врачи. В госпитализации он не нуждался.