РИАМО - 19 июн. На шести востребованных у болельщиков чемпионата мира по футболу станциях Московского центрального кольца (МЦК) круглосуточно дежурят кинологи с собаками, животные имеют достаточный опыт работы на транспорте и уже привлекались на дежурства во время Кубка конфедераций, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Круглосуточное дежурство кинологи с собаками стали нести на станциях Московского центрального кольца (МЦК). Более 10 собак пород ризеншнауцер, лабрадор-ретривер, английский кокер-спаниель, бордер-колли, немецкая и бельгийская овчарки можно повстречать на самых востребованных у болельщиков станциях», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что кинологи будут дежурить до завершения чемпионата мира по футболу на станциях: «Лужники», «Деловой центр», «Зорге», «Стрешнево», «Кутузовская» и «Площадь Гагарина».

«К патрулированию станций Московского центрального кольца мы привлекли инструкторов с собаками из специализированного кинологического центра. Все собаки имеют достаточный опыт работы на транспорте и привлекались на дежурства, в том числе во время проведения Кубка конфедераций — 2017», — добавляется в сообщении.

Все собаки прошли серьезную подготовку, имеют специальную кинологическую книжку и аттестаты. Четвероногие блюстители порядка отличаются выносливостью, острым нюхом и зрением, а также обучены находить запрещенные законом и опасные вещества. При этом они дружелюбны к окружающим и уверенно чувствуют себя при большом скоплении людей. Кинологи с собаками работают в тесном взаимодействии с транспортной полицией, МЧС, с персоналом МЦК.

Прошедших специальную подготовку собак регулярно привлекают к обеспечению безопасности и порядка. Уже третий год подряд спасателям МЧС помогают патрулировать 11 городских пляжей ньюфаундленды, лабрадоры-ретриверы, леонбергеры и золотистые ретриверы. Собак можно узнать по оранжевым спасательным жилетам со специальной ручкой. За нее вполне может ухватиться утопающий — подготовленная собака-спасатель без труда доставит его на берег.

До 15 июля включительно матчи чемпионата мира по футболу будут идти в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В Москве всего состоится 12 игр.