РИАМО - 19 июн. Соцкарты москвича в обновленном дизайне начнут выдавать в июле в центрах госуслуг «Мои документы», на них будет изображены храм Христа Спасителя и Кремль, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Выдача первых карт с обновленным дизайном начнется в июле в центрах госуслуг «Мои документы». При этом картами с прежним дизайном можно будет пользоваться до истечения срока их действия.
«Основная цель ребрендинга – сделать социальную карту более узнаваемой. Теперь соцкарты для разных категорий держателей – пенсионеров, студентов, учащихся и молодых мам – будут одинаковыми. Они получат название «Карта москвича». Их внедрение будет постепенным и может занять до нескольких лет», – сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр», подведомственной организации департамента информационных технологий города Москвы Кирилл Кузнецов.
Социальная карта москвича выдается гражданину – жителю столицы, который имеет право на социальную поддержку по закону. На карту записаны льготный проездной (для держателей, у которых есть соответствующее право) или проездной билет «Тройка», банковское и медицинское приложения.
Помимо этого, по карте можно получить скидку до 30% на товары и услуги у партнеров дисконтной программы и пользоваться госуслугами в электронном виде, разместив на носителе свою электронную подпись.
На сайте отмечается, что в настоящий момент обладателями социальной карты являются около 5,1 миллиона человек.
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