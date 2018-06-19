РИАМО - 19 июн. Соцкарты москвича в обновленном дизайне начнут выдавать в июле в центрах госуслуг «Мои документы», на них будет изображены храм Христа Спасителя и Кремль, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице провели ребрендинг социальной карты москвича. Теперь соцкарта для всех категорий льготников будет выглядеть одинаково – до этого у нее было восемь различных вариантов дизайна. На новой карте изображена панорама города в свете фонарей с видом на главную реку столицы, храм Христа Спасителя и Кремль», – говорится в сообщении.

Выдача первых карт с обновленным дизайном начнется в июле в центрах госуслуг «Мои документы». При этом картами с прежним дизайном можно будет пользоваться до истечения срока их действия.

«Основная цель ребрендинга – сделать социальную карту более узнаваемой. Теперь соцкарты для разных категорий держателей – пенсионеров, студентов, учащихся и молодых мам – будут одинаковыми. Они получат название «Карта москвича». Их внедрение будет постепенным и может занять до нескольких лет», – сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр», подведомственной организации департамента информационных технологий города Москвы Кирилл Кузнецов.

Социальная карта москвича выдается гражданину – жителю столицы, который имеет право на социальную поддержку по закону. На карту записаны льготный проездной (для держателей, у которых есть соответствующее право) или проездной билет «Тройка», банковское и медицинское приложения.

Помимо этого, по карте можно получить скидку до 30% на товары и услуги у партнеров дисконтной программы и пользоваться госуслугами в электронном виде, разместив на носителе свою электронную подпись.

На сайте отмечается, что в настоящий момент обладателями социальной карты являются около 5,1 миллиона человек.

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