РИАМО - 19 июн. На территории вблизи Еврейского музея и центра толерантности в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы стартовали работы по благоустройству, в первую очередь там проложат кабельную канализацию, что позволит убрать под землю воздушные провода, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что этот шаг улучшит облик территории, обеспечит надежность и безопасность работы кабельных линий.

«Здесь установят бордюрный камень и замостят территорию гранитной плиткой, смонтируют новые опоры освещения и камеры видеонаблюдения. В юго-западной части территории музея появятся места отдыха со скамейками. Здания Еврейского музея и центра толерантности, а также Федерации еврейских общин украсит архитектурно-художественная подсветка, которая сделает вечерние прогулки комфортными и приятными», – сказал Бирюков.

Для юных посетителей музея и учеников образовательного центра, который здесь расположен, обустроят спортивную площадку, а на двух уже существующих детских площадках установят новое оборудование. Это будут качели, балансиры, песочницы, игровые комплексы и тропа препятствий. Кроме того, заменят ограждение. Также на территории музея сделают газоны и цветники, а поздней осенью высадят деревья.

На сайте отмечается, что транспортная схема вблизи музея не изменится. Для удобного выхода из трамваев в Новосущевском переулке появятся специальные повышенные платформы. Они будут располагаться на уровне салона трамвая. Это позволит комфортно входить в вагон маломобильным гражданам и пассажирам с детьми.

Также на остановках общественного транспорта заменят павильоны, в Новосущевском переулке появятся велопарковки, а на территории Еврейского музея – велопарковочные места с навесами.

«Какой будет территория музея и центра после городского ремонта, выбирали сами горожане. В проекте «Активный гражданин» жителям столицы был предложен проект будущих преобразований. Он включал в себя и перенос проводов под землю, и установку новых фонарей, и обновление тротуаров», – добавляется в сообщении.

Проект также предусматривал обустройство двух детских площадок, создание велопарковок, установку новых скамеек и урн. За предложенную концепцию проголосовали 69,7% «активных граждан». Свыше 19% доверили решение этого вопроса специалистам. И лишь 10% ответивших выразили мнение, что территория возле музея должна остаться без изменений.