РИАМО - 19 июн. На территории Московской области за прошедшие сутки зарегистрировано более 20 пожаров, к их тушению привлекали 53 единицы техники, на ДТП спасатели реагировали 17 раз, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров - 21. Спасен - один. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 186 человек, 53 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали 17 раз, спасли 15 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В Долгопрудном в 00:10 загорелся магазин «Стройматериалов». Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет. В 01:15 — локализация пожара на площади 300 квадратных метров. В 01:41 — ликвидация открытого горения. В 04:18 — ликвидация последствий пожара.

На 19 июня назначено уничтожение артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны, найденного в Одинцовском районе.

За сутки очагов горения сухой травы не зарегистрировано. На территории Московской области были зафиксированы два лесных пожара на общей площади 0,15 гектара. Все возгорания ликвидированы.