РИАМО - 19 июн. Кратковременные дожди и гроза пройдут в Подмосковье и Москве во вторник, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 23-25 градусов, по области плюс 20-25 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.

«В Москве и Подмосковье погода начнет меняться: местами пройдут кратковременные дожди, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе понизится, но температурный фон останется на 2-3 градуса выше нормы. Колебания метеоэлементов отрицательно скажутся на самочувствии метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями», - предупреждают синоптики.