РИАМО - 18 июн. На зональных этапах молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья», прошедших в Мытищах и Щелкове в формате «чемпионата кейсов», назвали победителей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Технология кейсов была разработана в Гарвардском университете и теперь с огромным успехом применяется в образовательном процессе. Метод изучения кейсов подразумевает, что участники форума ищут решения к реальным задачам Московской области, используя при этом теоретические знания, финансовые и математические расчеты и логику» - отметила специалист по самоактуализации, тренер-нейротехнолог Екатерина Суркова.

Среди участников форума победил проект Галины Гагаринской и Павла Ракова - владельцев модной молодежной одежды RAY|FRAYMAN из подмосковного Реутова. Галина и Павел в направлении Business camp создали проект «Дом быта», который эксперты отметили как актуальный, структурированный и проработанный.

На втором зональном форуме победила участница из Воскресенского района Ольга Постникова с проектом «Я профессионал». Слоганом проекта стала фраза «До работы мечты - один «лайк». Автор в своем проекте планирует создать web-платформу, объединяющую it-специалистов и работодателей города Воскресенска.

Министр правительства области по социальным коммуникациям Ирина Плещева традиционно посетила площадку проведения форума.

«Зональные этапы форума «Я-гражданин Подмосковья» — это образовательная платформа для обсуждения актуальных вопросов Московской области для активной молодежи Подмосковья. Его участники — активная, позитивная, творческая, стремящаяся к знаниям молодежь, в силах которой менять мир вокруг к лучшему», - сказала она.

По словам Плещевой, форумы дают возможность получить уникальные знания, новые знакомства, встретиться с профессионалами своего дела и создать проекты, которые будут реализованы в Подмосковье - в реализации проектов, занявших первые места на зональных этапах форума, поддержат общественные организации и муниципалитеты Подмосковья.

Лучшие проекты, представленные на следующем этапе конкурса летом, будут апробироваться на территории всей Московской области.

«Кроме того, для всей молодежи Подмосковья проходят образовательные вебинары по всем направлениям работы форумной кампании - 19 июня (Личная эффективность) и 21 июня (Business Camp)», - отметила министр.