РИАМО - 18 июн. На фестивале «Русский мир», который пройдет в подмосковном Сергиевом Посаде, можно будет сыграть в городки, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Осталось меньше двух недель до открытия самого масштабного фестиваля физической культуры «Русский мир», который пройдет в рамках программы гостеприимства чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

«В этом году (в 2018 году – ред.), в связи с большим количеством туристов, гостей фестиваля ждет еще более насыщенная программа, а одним из национальных видов спорта, станут городки. Все желающие смогут познакомиться с городошным спортом поближе и принять участие в соревнованиях», – говорится в сообщении.

Городошный спорт существует уже более двух столетий, первые упоминания об этой игре у русских относятся к началу XIX века. Особую популярность городки завоевали в XX веке. А с 1936 года даже проводились чемпионаты СССР по городкам. Согласно статистике, к 60-м – 70-м годам городками в СССР занималось около 350 тысяч человек, а к 90-м популярность этой игры стала падать. С начала XXI века интерес к городошному спорту снова стал повышаться.

На данный момент ежегодно проходят розыгрыши Кубка Европы, а также проводятся чемпионаты мира по городкам. Суть игры очень простая: самая главная задача, потратить наименьшее количество бросков на выбивание 15 фигур. Вся подробная информация о проведении, а также регистрация участников на сайте Живуспортом.рф

Согласно информации на сайте, в преддверии 800-летия Александра Невского, 30 июня в Сергиевом Посаде пройдет масштабный фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир». Второй по счету фестиваль включен в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу-2018. Лицами фестиваля в текущем году станут Федор Бондарчук и Михаил Пореченков. Председателем попечительского совета фестиваля «Русский мир» является легендарный спортсмен Александр Карелин.