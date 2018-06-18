РИАМО - 18 июн. К чемпионату мира по футболу FIFA 2018 на Минском шоссе при въезде в подмосковное Одинцово установили стелу в виде огромного металлического кольца с надписью «Одинцовский район», говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Работы по приведению в порядок въездных групп в Одинцовском районе реализуются в рамках региональной программы по организации комфортной городской среды. Всего на территории муниципалитета появятся две стелы. Одна уже установлена при въезде в Одинцово, монтаж второй производится на Рублево-Успенском шоссе в Барвихинском поселении», - сказал глава района Андрей Иванов.

По его словам, работы завершат в ближайшее время. Вторую стелу выполнят в виде большой «галочки».

Глава Одинцовского района добавил, что данные архитектурные формы устанавливаются по маршруту следования команд-участниц мундиаля. Так, в Баковке на базе футбольного клуба «Локомотив» тренируется сборная Ирана, которая одной из первых прибыла в Россию для участия в чемпионате мира.

В муниципалитете реализуется семь губернаторских программ, которые касаются благоустройства территорий и ремонтных работ. В 2018 году в Одинцовском районе в порядок будет приведено 38 дворов и 1110 подъездов, установлено семь игровых площадок – шесть из них в Одинцове. Капитальный ремонт коснется 116 многоквартирных домов.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.