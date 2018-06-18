РИАМО - 18 июн. Прием заявок некоммерческих организаций (НКО) Подмосковья на получение субсидий для реализации проектов в сфере культуры завершен, в этом году на эти цели предусмотрено 20 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В министерстве культуры Московской области завершен прием заявок социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из регионального бюджета на реализацию проектов в сфере культуры в 2018 году. Подано 37 заявок на сумму около 44 миллионов рублей», – сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, в этом году в государственной программе «Культура Подмосковья» предусмотрено 20 миллионов рублей на субсидии некоммерческим организациям, что в два раза больше, чем в 2017 году.

Участники конкурса предложили проекты по организации и проведению фестивалей, творческих конкурсов в сфере музыкального искусства и народного творчества, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни, мастер-классов и семинаров для работников культуры, проектов, связанных с социокультурной реабилитацией инвалидов.

По словам Косаревой, в 2017 году участниками конкурса были 34 организации, 20 из которых получили поддержку в общей сложности на 10 миллионов рублей.

Многие победители прошлого года снова подали заявки на субсидии. Но есть и те, кто заявил о себе впервые. Например, – НКО «Хуторское казачье общество Раменского района» (ХКО Раменского района), которое уже активно реализует творческие проекты на территории района.

«Кто из претендентов получит субсидию, станет известно после заседания комиссии по определению победителей конкурса, которое состоится в третьем квартале 2018 года», - говорится в сообщении.