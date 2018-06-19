РИАМО - 19 июн. В Подмосковье во вторник состоится расширенное заседание правительства региона, в котором примут участие руководители областных министерств, а также главы муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В 10:00 во вторник под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства региона», – говорится в сообщении.

В заседании примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.