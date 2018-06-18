РИАМО - 18 июн. Посетители ВДНХ в Москве могут купить билеты и сувениры, а также узнать об экскурсиях в новом информационном центре на территории выставки, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Узнать подробную информацию о мероприятиях, проходящих на выставке, приобрести билеты и сувениры, спланировать маршрут, заказать экскурсию, провести встречу и многое другое гости ВДНХ могут в новом информационном центре в строении №230. Кроме того, продолжает работу инфоцентр в павильоне №16 «Гидрометеорология», - говорится в сообщении.

В информационных центрах посетители могут зайти на сайт ВДНХ, посмотреть афишу мероприятий и оставить свои отзывы и пожелания, подключиться к бесплатному Wi-Fi и зарядить мобильные устройства на станциях от партнера — платежной карты «Мир». Для удобства навигации по выставке здесь представлены бумажные карты и путеводители, а также работают инфостолы с планом, позволяющим совершить виртуальную прогулку и «полет» над территорией.

У гостей есть возможность составить собственный маршрут и отправить его на электронную почту. На память о посещении главной выставки страны можно приобрести тематические магниты, значки и открытки с символикой ВДНХ. С зарубежными посетителями работают англоязычные консультанты.

«В инфоцентре в строении №230 можно отдохнуть в удобных креслах и диванах, выпить свежего кофе от резидента Парка ремесел ВДНХ - кофейной лаборатории Smart coffee и поиграть в пинг-понг. Для всех гостей открыто обновленное кафе «Урожай» с ранними завтраками, которые начинаются в 08:30, и 20%-ми скидками на все меню с 16:30 до 17:00», - добавляется в материале.

На главной выставке страны запланировано открытие еще нескольких информационных центров. Два откроются в Ландшафтном парке и еще один — в павильоне «Рабочий и колхозница».