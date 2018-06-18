РИАМО - 18 июн. В Москве все реже нарушают закон о неосвоении земельных участков и превышении сроков строительства, за последние два года количество таких нарушений сократилось на 35%, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

«Закон предусматривает, что в случае неосвоения земельного участка более 3 лет или в установленные договором аренды сроки он может быть изъят из пользования недобросовестного арендатора», — сказал заместитель начальника Госинспекции по недвижимости Марат Султанов.

Помимо этого, по его словам, неосвоение предоставленного под строительство участка и несоблюдение установленных сроков проектирования и строительства ведет к нарушениям.

Арендатору, получившему земельный участок под строительство и не исполняющему свои обязательства, грозит административное наказание.

В 2016 году Госинспекция по недвижимости вынесла 72 решения о наказании виновных лиц за неосвоение земельного участка, превышение сроков строительства и превышение сроков проектирования на общую сумму около 5,5 миллионов рублей. В 2017 году было 47 подобных нарушений, в 2018 году – восемь.

Недобросовестным арендаторам были внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений. Также им предписано принять меры по их устранению.

«Порядка 45% нарушений уже устранены. Арендатор приступил к освоению земельного участка, а в некоторых случаях в связи с длительным неосвоением земельного участка договоры с недобросовестными арендаторами расторгнуты, право аренды земельного участка передано другому лицу. Остальные нарушения находятся на контроле органов исполнительной власти», — уточнил Султанов.