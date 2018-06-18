РИАМО - 18 июн. Члены комиссии совета национального туристского проекта одобрили идею сделать подмосковный Серпухов частью проекта «Золотое кольцо России», говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В феврале этого года Серпухов подал заявку на включение в национальный туристский проект «Золотое кольцо России». Решение по данному вопросу будет принято 29 июня в Костроме. Комиссия совета национального туристского проекта, созданного при министерстве культуры России, уже выезжала в Серпухов. Члены комиссии осмотрели достопримечательности города и познакомились с его туристской инфраструктурой.

«Я, как член совета, обсуждал этот вопрос с коллегами. Большинство высказывались за то, что Серпухов достоин войти в «Золотое кольцо». Он однозначно подходит по всем параметрам. Инфраструктура вполне на высоком уровне», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

По его словам, Серпухов соответствует всем строгим критериям, которые разработали в совете. Поэтому есть достаточно высокая степень уверенности в том, что 29 июня в Костроме совет рассмотрит и одобрит его включение в «Золотое кольцо России». Сейчас поступают и другие заявки от городов.

Рожнов отметил, что необходимо создать институт городов-кандидатов в «Золотое кольцо». Кандидат – это тоже определенный статус, привлекающий внимание, показатель того, что город выходит на высокий уровень.

Чтобы войти в «Золотое кольцо», город должен соответствовать ряду требований – он должен быть основан не позже XV века, иметь православный облик, в нем должны располагаться объекты культурного наследия, по большей части отреставрированные. Также есть ряд критериев, касающихся размещения, отелей, паркингов, навигации.

Города могут не только стать частью бренда, но и выйти из него – если качество туристических объектов будет падать и город перестанет соответствовать критериям.

Сейчас в состав «Большого Золотого кольца» входят Ярославль, Ростов, Переяславль-Залевский, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Сергиев Посад, недавно был включен Углич.