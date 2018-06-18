РИАМО - 18 июн. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вручил областные награды медицинским работникам в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«В Реутове состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Поздравить медиков с праздником приехали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Станислав Каторов», – говорится в сообщении.

В рамках торжественной части спикер областного парламента наградил почетными грамотами министерства здравоохранения Московской области сотрудников Центральной городской клинической больницы города Реутов: старшую медицинскую сестру врачебно-физкультурного диспансера Анжелу Джинчарадзе; медицинскую сестру по массажу кабинета рефлексотерапии отделения физиотерапии лечебной физкультуры и реабилитации Галину Нацевскую; врача-невролога неврологического кабинета городской детской поликлиники Татьяну Барбетову.

Также во время мероприятия почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» было присвоено Константину Лакунину – главному врачу Центральной городской клинической больницы города Реутов.

«Этот день – замечательный повод для того, чтобы выразить благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам скорой помощи, санитарам – всем тем, кто в трудные минуты приходит на помощь людям. В Подмосковье уделяют особое внимание развитию медицинской отрасли, улучшению материально-технической базы здравоохранения, повышению квалификации и росту заработной платы медицинских работников», – сказал Брынцалов.

По его словам, применяются современные технологии лечения, приобретается уникальное оборудование, сдаются новые лечебные корпуса.

«Благодаря большой комплексной работе по укреплению областного здравоохранения и, безусловно, профессионализму подмосковных медиков удается добиться положительной динамики по снижению смертности, повышению рождаемости и в лечении ряда серьезных заболеваний. Но даже самая совершенная материальная база здравоохранения не принесет желаемого результата без участия каждого из вас – всех, кто выбрал это великое призвание», – отметил председатель Мособлдумы.