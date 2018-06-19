РИАМО - 19 июн. Отпевание дирижера Геннадия Рождественского пройдет во вторник в храме Илии Пророка Обыденного в центре Москвы, церемония начнется в 10:00.

Известный дирижер, народный артист СССР Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Геннадий Рождественский родился в Москве в семье дирижера и певицы. В 1954 году окончил Московскую государственную консерваторию. В 1957 году окончил аспирантуру консерватории. В 1951 году дебютировал в Большом театре, продирижировав балетом Чайковского «Спящая красавица». В Большом театре он поставил более десятка балетов и опер.

Рождественский - автор ряда сочинений, среди которых оратория «Заповедное слово русскому народу» для чтеца, солистов, хора и оркестра. Автор книг «Дирижерская аппликатура», «Мысли о музыке», «Преамбулы», «Треугольники». С 2012 года он был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра имени Бориса Покровского.