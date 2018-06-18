РИАМО - 18 июн. Хирургический корпус Дмитровской городской больницы перестроят в детского клинико-диагностического центр в подмосковном Дмитрове, получено разрешение на работы по реконструкции здания, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на реконструкцию хирургического корпуса Дмитровской городской больницы под детский клинико-диагностический центр на 250 посещений в смену», – сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

На площади около 2,5 тысяч квадратных метров разместятся поликлинические, лабораторные помещения, кабинеты профильных специалистов и стационар.

Заказчиком выступает Министерство строительного комплекса Московской области, срок действия разрешения на строительство – до апреля 2019 года.