РИАМО - 18 июн. Организация, занимающаяся строительством жилого микрорайона в деревне Холмы городского округа Егорьевск, не разместила информацию об изменениях в проектную документацию, за это фирму оштрафовали, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Установлено, что организация, осуществляющая строительство многоквартирного жилого микрорайона на территории деревни Холмы городского округа Егорьевск, не разместила в сети интернет информацию о внесении изменений в проектную документацию», - говорится в сообщении.

За нарушения генерального директора ООО «Холмы» (застройщика объектов) привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.28 КоАП РФ и оштрафовали. Нарушения устранили.