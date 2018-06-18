РИАМО – 18 июн. Российский певец Иосиф Кобзон был госпитализирован в одну из столичных больниц днем в понедельник, пока неизвестно, чем именно болен артист, сообщается на сайте Пятого телеканала.

«У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы», — рассказала пресс-секретарь артиста.

О проблемах со здоровьем у 80-летнего артиста ранее говорили его поклонники. На видео с концерта поэта-песенника Михаила Гуцериева видно, что Кобзон с трудом передвигается, его поддерживает помощник.

Иосиф Кобзон — советский, российский эстрадный певец, музыкально-общественный деятель, педагог. Депутат Государственной Думы.