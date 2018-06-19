РИАМО - 19 июн. Во вторник сборная России встретится с командой Египта в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Матч состоится в Санкт-Петербурге. Главным арбитром будет парагвайский судья Энрике Касерес. Встреча начнется в 21:00.

Для российской сборной это будет вторая игра на мундиале. В матче-открытии, который прошел 14 июня на столичном стадионе «Лужники», подопечные Станислава Черчесова разгромили футболистов из Саудовской Аравии со счетом 5:0.

15 июня в Екатеринбурге сборная Египта проиграла Уругваю со счетом 0:1.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.