РИАМО – 18 июн. Российские интернет-магазины находятся в неравных условиях с зарубежными, так как цены на товары за границей ниже на 30%, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров.

Минфин России поддержит распространение пошлин на каждую покупку в зарубежных интернет-магазинах после 2020 года. Федеральная таможенная служба обратилась в Минфин с таким предложением. Его цель — пополнить бюджет страны и сделать российскую интернет-торговлю более конкурентоспособной.

«Зарубежные интернет-магазины не платят ни одного рубля в бюджет РФ. Их товары проходят к нам без налогов и пошлин, а те, кто работает на территории России, платит 28%. Как следствие товары, которые поступают из зарубежных интернет-магазинов, стоят на 30% дешевле. Наши товары получаются дороже не из-за жадности торговцев», - сказал Федоров в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что так устроен российский бюджет: он собирает налоги с тех, кто является резидентом РФ, и не собирает налоги со всех остальных. Таким образом российские магазины находятся в неравных и неконкурентных условиях.

В настоящее время в России пошлиной не облагаются посылки из-за рубежа, общий вес которых за месяц не превышает 31 килограмм.