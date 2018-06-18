РИАМО - 18 июн. В поселке Мещерский Западного административного округа столицы подходит к концу строительство храма Казанской иконы Божией Матери, храм возводили менее двух лет по индивидуальному проекту заслуженного архитектора России Андрея Оболенского, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Храмовый комплекс располагается в окружении прудов и лесопарковой зоны, благодаря чему гармонично вписывается в городскую среду. Общая площадь участка составляет 4,3 тысячи квадратных метров, церковь рассчитана на 300 прихожан», – сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Комплекс станет современным прототипом древних храмов Новгорода и Пскова, хотя возводится с использованием современных технологий – из монолитного железобетона, подчеркнул куратор «Программы-200» Владимир Ресин.

Он добавил, что на возведение храма потребовалось менее двух лет – эта стройка является ярким примером, поскольку и качество работ, и набранные темпы строительства находятся на высоком уровне.

«На сегодняшний день специалисты завершают внутреннюю отделку в приходском доме, до конца июля планируют завершить отделочные работы в самом храме. После того, как уложат мраморные полы, начнется монтаж иконостаса. Внутренние инженерные коммуникации выполнены по последнему слову техники», – сказал Ресин.

Параллельно с территорией самого храма благоустраивается прилегающая территория. Проект благоустройства прихрамовой территории нацелен на то, чтобы объединить Баковский лесопарк со стороны области и Мещерский парк с прудом московского одноименного поселка. Благодаря этому будут созданы зеленые зоны отдыха для жителей всего округа. Сдача всего комплекса в эксплуатацию и окончательное благоустройство территории запланировано на осень текущего года.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Она реализуется полностью на пожертвования.