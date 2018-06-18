РИАМО - 18 июн. Фирму по производству пластика в Солнечногорском районе Подмосковья оштрафовали на 183 тысячи рублей за нарушения эксплуатации очистных сооружений, неправильную газоочистку, а также за то, что фирма не предупредила поднадзорное ведомство о своей оказывающей негативное воздействие на окружающую среду деятельности, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Природоохранная прокуратура региона провела проверку ООО «Лемарк», осуществляющего деятельность по производству бумажно-слоистого пластика на территории Солнечногорского муниципального района.

«Установлено, что предприятием допущены нарушения при эксплуатации очистных сооружений, осуществлении производственного контроля, а также эксплуатации газоочистного оборудования. Кроме того, организация не поставлена на государственный учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду», - говорится в сообщении.

Юридическое лицо, а также руководство фирмы привлекли к административной ответственности по трем статьям, штраф за экологические нарушения составил 183 тысячи рублей.

В настоящее время на предприятии принимают меры к устранению нарушений природоохранного законодательства.