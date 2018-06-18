РИАМО - 18 июн. Столичные фирмы могут поучаствовать в конкурсе «Лучший работодатель города Москвы», заявки на участие принимаются до 4 августа 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета конкурса.

«Правительство Москвы поддерживает свою добрую и важную традицию всестороннего поощрения и популяризации положительных примеров деятельности организаций и коллективов–участников столичного рынка труда», - сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, председатель оргкомитета конкурса Андрей Бесштанько.

Конкурс «Лучший работодатель города Москвы» является региональным этапом всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Главные цели конкурса - привлечение внимания к решению важных социальных задач в сфере трудоустройства, создание современных условий труда, изучение и распространение положительного опыта в данных областях.

Конкурс проводится по номинациям в двух группах – федеральных и московских. Заявки на участие в конкурсе принимаются в 53 отделах трудоустройства центра занятости населения Москвы.

«В конкурсе могут участвовать организации независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности. Также в конкурсе могут участвовать филиалы организаций по согласованию с создавшими их юридическими лицами», - говорится в сообщении.

Организации могут подавать заявки на участие сразу в нескольких номинациях. Участие в конкурсе является бесплатным и осуществляется на основе самовыдвижения или по представлению городских или отраслевых объединений работодателей и профессиональных союзов.