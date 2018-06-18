РИАМО – 18 июн. Сборная Бельгии разгромила команду из Панамы в матче чемпионата мира по футболу FIFA 2018, игра завершилась со счетом 3:0, сообщает в понедельник РЕН ТВ.

«Счет в игре на 47-й минуте открыл нападающий Дрис Мертенс. Дубль сделал нападающий Ромелу Лукаку. Он и признан лучшим игроком встречи», - говорится в сообщении.

В рамках ЧМ-2018 в понедельник пройдет еще одна игра: англичане сыграют с Тунисом в Волгограде. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

В следующем матче 23 июня Бельгия сыграет с командой Туниса в Москве на стадионе «Спартак». Сборная Панамы 24 июня встретится с англичанами в Нижнем Новгороде.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.