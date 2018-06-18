РИАМО - 18 июн. Государственные музеи Подмосковья тесно сотрудничают со Всероссийским художественным научно‐реставрационным центром имени академика И.Э. Грабаря по сохранению и исследованию архитектурно‐художественного наследия региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Ежегодно специалисты старейшего реставрационного учреждения страны, отметившему свое 100-летие, дают «вторую жизнь» десяткам раритетов из фондов государственных музеев Московской области. Недавно на реставрацию отправлена редкая икона «Омовение ног», написанная предположительно в ХVI веке, из коллекции Серпуховского историко-художественного музея», – сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.

В 2018 году помимо иконы «Омовение ног», в процессе реставрации находятся еще два предмета из музейной коллекции «Металл». В ходе дальнейшего сотрудничества планируется реставрация и других предметов из собрания музея.

По словам министра, финансирование реставрационных работ осуществляется в рамках государственной программы «Культура Подмосковья», но в ряде случаев реставрационные работы проводятся на безвозмездной основе.

Специалисты Центра имени Грабаря исследовали и отреставрировали многие предметы из фондов Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим».

«Это – экспонаты из богатейшей коллекции фарфора, предметы декоративно-прикладного искусства из драгоценных металлов, шедевры из коллекции графики, памятники русского и греческого лицевого и орнаментального шитья XVI–XVII веков», – подчеркнула Косарева.

Сотрудничество между Сергиево-Посадским государственным историко-художественным музеем-заповедником и Центром имени академика И.Э. Грабаря началось много десятилетий назад. За это время специалистами центра отреставрировано почти 5 тысяч экспонатов из собрания музея-заповедника: более 300 предметов темперной и масляной живописи, 373 – графики и литографий, 2,4 тысячи – нумизматики, 1,7 тысячи – прикладного искусства, быта и этнографии, девять скульптур, 86 предметов археологии, шесть документов и 14 образцов исторического оружия.

Экспонаты из музея-заповедника «Зарайский кремль» впервые отправились в мастерские Центра имени академика И.Э. Грабаря в 1970-х годах. Тогда были отреставрированы предметы гостиного мебельного гарнитура из усадьбы Сенницы графов Келлеров, произведения из коллекции графики. В значительных объемах работа по восстановлению облика экспонатов из музейного собрания была возобновлена в 2013 году.

За несколько лет первоначальный вид вернули целому ряду произведений живописи и графики, изделий из керамики, металла и кости, предметов мебели, оружия. В прошлом году отреставрировано 30 предметов, в 2018 году компанию им составят еще 38 экспонатов.