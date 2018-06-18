РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В подмосковном Подольске с начала текущего года открыли 16 дополнительных офисов МосОблЕИРЦ, сообщил во время форума «Управдом» заместитель гендиректора по взаимодействию с органами власти ООО «МосОблЕИРЦ» Глеб Латыпов.

С 1 октября 2017 года расчетный центр «Подольск» МосОблЕИРЦ стал платежным агентом для ряда управляющих компаний округа. На основании договоров между управляющими компаниями МосОблЕИРЦ выполняет функции оператора по приему платежей – формирует базы данных, начисляет платежи, расщепляет их по поставщикам услуг. Вместе с тем в договоре не предусмотрен прием платежей без комиссии, поэтому расчетный центр оказывает эту услугу гражданам напрямую, согласно ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц…».

«В прошлом году (в 2017 году – ред.) на территории округа было четыре отделения, которые обслуживали жителей. До настоящего времени была проведена большая работа. В частности, за шесть месяцев (с начала 2018 года – ред.) мы открыли 16 дополнительных отделений, которые мы постарались за короткий срок обеспечить всем необходимым, в том числе сервисом, электронной очередью и так далее», – сказал Латыпов.

Он отметил, что в настоящее время основная задача, которую ставит перед собой МосОблЕИРЦ, – переход на единую систему, которая позволит жителям пользоваться дополнительными сервисами, в том числе личным кабинетом и всем набором услуг.