РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 18 июн. Электричество отключат в нескольких населенных пунктах Домодедова 19 июня, света в домах жителей не будет из-за капитального ремонта оборудований и расчистки трасс, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Плановые отключения по городскому округу Домодедово «МОЭСК» 19 июня. В деревне Ильинское 19 июня света не будет с 09:00 до 17:00 из-за замены предохранителей на ОЛС; с 9:00 до 17:00 по причине ремонта привода и расчистки трассы свет отключат в селе Долматово и деревнях Зиновкино, Калачево и Вахромеево», – говорится в сообщении.

Также 19 июня без электричества останутся жители деревень Чулпаново и Старосьяново. С 09:00 до 17:00 свет в домах этих населенных пунктов отключат из-за капитального ремонта оборудования. А с 9:00 до 11:30 в связи с расчисткой трассы электричество отключат в деревнях Бехтеево, Шахаво и Успенское.