РИАМО - 18 июн. Акция «Вахта памяти. Вечный огонь» пройдет в Александровском саду в Москве с 3 до 5 часов утра 22 июня, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Мы вспоминаем тех, кто защищал нашу страну. Мы проводим всегда в Александровском саду акцию «Вахта памяти. Вечный огонь». В 04:00 голос Юрия Левитана объявит о «начале» войны, как это было в 1941 году, и состоится возложение цветов», - сказал Кибовский.

Акция будет проходить уже в 27-й раз. Ее начало запланировано на 03:00, окончание - в 05:00. Участники возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтят память погибших в Великой Отечественной войне.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен как памятная дата в России – День памяти и скорби – федеральным законом 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». В этот день в 1941 году Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В память об этом трагическом событии в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.