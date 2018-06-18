РИАМО – 18 июн. В Москве для предотвращения кибератак на аукционы используют искусственный интеллект, с его помощью с начала года удалось предотвратить более 70 хакерских атак, сообщает ТАСС.

«Применение машинного обучения при проведении электронных торгов уже дает первые результаты. С начала этого года (до середины июня 2018 года) предотвращены 73 вредоносные атаки. В прошлом году (за аналогичный период) было 56 кибератак. Этому предшествовала серьезная комплексная модернизация действующей системы информационной безопасности ЕЭТП, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству Москвы», - сказала заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, необходимость использования искусственного интеллекта связана с тем, что финансовые организации в Москве постоянно подвергаются киберугрозам.

Заммэра отметила, что совершенствование технологической базы сегодня является вызовом времени для всех без исключения финансовых институтов, и в их числе электронная площадка, с которой началось в России проведение электронных торгов.

Система информационной безопасности площадки, базирующаяся на современных методах машинного обучения с применением нейронных сетей, в автоматическом режиме фиксирует все входящие и исходящие запросы, попутно отделяя запросы добросовестных пользователей площадки от вредоносных атак и действий аукционных роботов, которые крайне популярны среди мошенников и недобросовестных участников закупок.

В свою очередь генеральный директор ЕЭТП Антон Емельянов добавил, что количество интеллектуальных атак, совершаемых на аукционы, увеличилось.

«Мы отчетливо видим изменение вектора этих вредоносных атак: количество обычных DDOS-атак падает, а количество интеллектуальных атак, которые совершаются при помощи так называемых аукционных роботов, стремительно растет. Именно поэтому специалисты технической службы Единой электронной торговой площадки в ежедневном режиме занимаются разработкой новых способов и улучшением существующих способов обеспечения надежности системы и повышения ее отказоустойчивости», - сказал Емельянов.

Он пояснил, что мошенники и их вредоносные аукционные роботы пытаются делать демпинг цен в ходе торгов и существенно перегружают своими действиями инфраструктуру торговых площадок (аналогично DDOS-атакам) и даже срывают торги.