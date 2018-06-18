РИАМО - 18 июн. Инвестиции в основной капитал крупных и средних машиностроительных предприятий столицы в 2017 году выросли почти на 50%, тогда на этих предприятиях работали 43 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

В Москве действует более 70 крупных и средних машиностроительных предприятий энергетического, тяжелого, железнодорожного машиностроения, станкостроения, автомобилестроения и робототехники.

«За минувший год объем отгруженных товаров собственного производства этих отраслей вырос на 24,5% и составил 265,4 миллиарда рублей, а инвестиции в основной капитал крупных и средних машиностроительных предприятий, в сравнении с 2016 годом, увеличились на 45,5%. За 2013-2017 годы в развитие машиностроительных отраслей было вложено 29,8 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента науки, производственной политики и предпринимательства столицы Алексея Фурсина, московские предприятия производят свыше 12% легковых автомобилей отечественной сборки, свыше 66% лифтов, половину всего оборудования для управления движением на железнодорожных и трамвайных путях.

«Машиностроение – это сложный многоотраслевой комплекс, требующий квалифицированного труда, серьезных научных, производственных и человеческих ресурсов. В 2017 году на машиностроительных предприятиях Москвы работало 43 тысячи человек», — добавил Фурсин.

Он уточнил, что это 11% от общего числа занятых в обрабатывающих отраслях промышленности Москвы.