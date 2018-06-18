РИАМО - 18 июн. Для иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании появилась возможность сменить русский язык на английский, говорится в сообщении перевозчика.

«С 18 июня пользователи могут сменить язык интерфейса в настройках приложения. На данный момент пассажирам доступны русский и английский языки. Новая опция появилась специально для гостей Чемпионата мира по футболу», - говорится в сообщении.

Новая опция позволит иностранным гостям чемпионата и туристам планировать самостоятельные путешествия на пригородном железнодорожном транспорте и получать самую актуальную информацию о расписании электропоездов, их маршрутах, стоимости билетов.

Приложение можно бесплатно скачать в App Store, оно называется «Расписание электричек ЦППК» и Google Play — «ЦППК - расписание и маршрут электричек Москвы». На данный момент его установили более 70 тысяч пользователей.

В преддверии чемпионата мира по футболу для удобства иностранных болельщиков ЦППК запустила английскую версию официального сайта. Кроме того, интерфейс билетопечатающих автоматов на всем полигоне компании также доступен на английском языке.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.