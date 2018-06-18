РИАМО - 18 июн. Защита проектов участников конкурса на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» началась 13 июня, с этого дня презентовали свои проекты более двух тысяч соискателей из девяти муниципалитетов региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций области.

«Первая неделя презентаций проектов авторами была короткой из-за праздничных дней, однако в данном этапе конкурса на соискание премий губернатора «Наше Подмосковье» уже успели принять участие 1996 человек из девяти муниципальных образований Московской области», - сообщила министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

На этой неделе презентации проектов пройдут в городских округах Мытищи, Кашира, Красногорск, Бронницы, в Серпухове, Лыткарино, в Протвине, Звенигороде, Дмитровском, Щелковском, Чеховском, Серпуховском, Лотошинском, Волоколамском муниципальных районах и Рузском городском округе.

По словам Плещевой, личная презентация проектов авторами является обязательным этапом конкурса на соискание премий. На очной защите проектов авторы демонстрируют результаты и рассказывают о целях, задачах и этапах реализации. Лидерами по количеству проектов, поданных на соискание премий губернатора Московской области традиционно стали Одинцовский район, Люберцы и Химки.

Главные критерии, по которым оцениваются проекты - социальная значимость, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории проекта, затраченные ресурсы.

«Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество». Количество победителей составит 2018 человек. Ключевые особенности премии в 2018 году: в год добровольцев и волонтеров организованы специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий», - говорится в сообщении.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области.