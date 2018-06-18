РИАМО - 18 июн. Производственное предприятие в подмосковном Орехово-Зуеве погасило налоговую задолженность в размере более 6 миллионов рублей после санкционированного прокуратурой ареста имущества, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«В Орехово-Зуевскую городскую прокуратуру Московской области из налогового органа поступили материалы о санкционировании ареста имущества производственного предприятия. Из материалов следовало, что у указанной организации возникла задолженность по уплате налогов, пеней, штрафов на общую сумму свыше 6 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, прокурор может санкционировать действия налогового органа по аресту имущества налогоплательщика-организации для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней и штрафов.

В связи с этим Орехово-Зуевская городская прокуратура санкционировала частичный арест имущества компании. В настоящее время организация произвела предусмотренные законом налоговые выплаты.