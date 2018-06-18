РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. Временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков проверит ход строительства корпусов-долгостроев 6А, 7A и 17А в микрорайоне Белая Дача, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Булгаков провел личный прием жителей. К нему обратилась дольщица «Солидстройгрупп» Татьяна Лейченкова, она попросила проверить строительство корпусов-долгостроев в микрорайоне Белая Дача.

«Я приеду проверить корпуса-долгострои. Нужно посмотреть ход строительства», – сказал Булгаков.

Также Лейченкова отметила, что детский сад «Акварель», находящийся в данном районе, должен предоставить 100 муниципальных мест. Но якобы детсад стал полностью частным. Булгаков поручил проверить данный детский сад.

Дома в микрорайоне Белая Дача начали строить ООО «Солидстройгрупп» и ООО «Стройфит», но застройщики так и не выполнили своих обязательств. При поддержке правительства Московской области для завершения строительства долгостроев был привлечен новый инвестор – ПАО «Группа компаний ПИК». В 2017 году в Котельниках была создана рабочая группа по контролю за ходом строительства домов.