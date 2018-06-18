РИАМО - 18 июн. Специально к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 уличный художник Макс Хикм (Max Hikm) разработал свой дизайн футбольного мяча.

Фотографию своей работы художник выложил в Instagram. Снимок сделан напротив московского ЦУМа.

Для оформления мяча Макс Хикм выбрал цвета португальского флага. Яркие пятна дополняет мужское лицо и надпись Portugal.

В комментариях к посту пользователи оценили работу словами «Круто!», «Супер!» и «Это прекрасно!».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.