РИАМО - 18 июн. В Москве выдано разрешение на строительство комплекса с апарт-отелем и объектами торговли в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Технопарк», сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Застройка площадью 46,6 тысячи квадратных метров планируется по адресу: проспект Андропова, владение 10 в Даниловском районе. Высота комплекса составит 74 метра.

«Работы будут вестись за счет инвестора в две очереди. Вводиться они будут одновременно. Разрешение на строительство действует до мая 2021 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В 20-этажном комплексе будет 758 апартаментов, офисы, магазины, открытая галерея с зоной фудкорта, рестораны и кафе, фитнес-центр, а также подземный паркинг на 66 машин. С уровня второго этажа сделают выход в наземный переход ТПУ «Технопарк». На прилегающей территории создадут проезды, разобьют газоны.

По словам Антосенко, Мосгосстройнадзор по поручению мэра Сергея Собянина уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок многофункционального комплекса. В них будут участвовать специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования.

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в столице проектируется и строится 100 ТПУ. Транспортно-пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.

В столице до 2020 года появится более 250 ТПУ. Среди них будут плоскостные – в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные. Последние предполагают строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.