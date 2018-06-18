РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В коммунальных платежах жителей Московской области, в том числе и Подольска, с 1 января 2019 года появится новая строчка по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил зампред комитета по ЖКХ и благоустройству, начальник отдела благоустройства администрации Владимир Полинский.

В понедельник в культурно-досуговом центре «Молодежный» Подольска состоялся ежеквартальный форум «Управдом». В мероприятии приняли участие директор МБУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Илья Скоморохов, представители Госжилинспекции Московской области, ООО «МосОблЕИРЦ», совета депутатов округа. Один из вопросов, затронутых на мероприятии, касался изменений в законодательстве о вывозе мусора.

«В соответствии с изменениями в прошлом году (в 2017 году – ред.) была разработана новая схема обращения с отходами, в том числе и в Московской области. В частности, были заключены договора с региональным оператором, а до 1 января 2019 года планируется обеспечить наступление обязанностей по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО. Иными словами, с 1 января будущего года (2019 года – ред.) в наших платежках появится новая строчка по сбору, транспортировке и хранению ТКО уже в качестве коммунальной услуги», – сказал Полинский.

Он отметил, что в настоящее время услуга по обращению с ТКО является общей и оплачивается в качестве содержания общедомового имущества.

«Федеральным и областным законодательством запланирован поэтапный переход к новой системе обращения с отходами. В 2017 году были определены нормативы за новую услугу, а до 1 июля текущего года комитет по ценам и тарифам Московской области озвучит стоимость данной услуги», – пояснил Полинский.